Премьер Венгрии Виктор Орбан отправился в Москву не как глава Совета ЕС, а как глава венгерского кабмина, он не может представлять позицию Евросоюза по Украине. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter). Газета.Ru

«Виктор Орбан отправляется к Путину в качестве премьер-министра Венгрии. Европейский совет по вопросам внешней политики будет представлять Шарль Мишель», – отметил Шольц. ФедералПресс

До этого Орбан назвал особенной текущую встречу в Москве с президентом России Владимиром Путиным. Деловая газета «Взгляд»