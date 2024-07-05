Эрдоган допустил приглашение Путина и Асада в Турцию

Президент России Владимир Путин и его сирийский коллега Башар Асад могут быть приглашены в Турцию для переговоров по урегулированию ситуации в Сирии и налаживанию турецко-сирийских отношений. Такой шаг допустил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает ТАСС.

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«Мы можем начать новый процесс [нормализации отношений] с Сирией. Мы можем пригласить господина Путина и Башара Асада. Если господин Путин сможет посетить Турцию, это может стать началом нового процесса», — заявил Эрдоган.



По словам турецкого лидера, «для Сирии необходимо создать постоянный механизм урегулирования», чтобы страна с разрушенной инфраструктурой и эмигрировавшим населением «встала на ноги».