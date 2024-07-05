Кот Ларри с Даунинг-стрит заявил о захвате власти в Великобритании

Знаменитый кот-мышелов с Даунинг-стри Ларри заявил, что после ухода премьер-министра Риши Сунака он стал главным. Соответствующая запись появилась в аккаунте кота в соцсети X.

© globallookpress

Ларри появился на Даунинг-стрит в 2011 году - его забрал в резиденцию Дэвид Кэмерон, занимавший пост премьера, позже коту создали аккаунт в соцсети X.

Сегодня там появилась очередная запись, посвященная прошедшим в Великобритании парламентским выборам, на которых уверенную победу одержали лейбористы, а представитель консерваторов Риши Сунак вынужден был подать в отставку.

«Риши Сунак подал королю прошение о своей отставке, но Кир Стармер еще не назначен премьер-министром, так кто же главный? Я», - написано от лица кота.



Напомним, что Лейбористская партия по итогам выборов получает минимум 408 мест в парламенте. При этом Консервативная партия премьера Риши Сунака потеряет более 200 мест, в частности, места в парламенте лишилась бывший премьер Лиз Трасс. Лидер лейбористов Кир Стармер займет пост премьер-министра, а также сформирует новое правительство.