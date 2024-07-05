Орбан рассказал о роли Венгрии в диалоге между Россией и Украиной

Венгрия скоро станет единственной европейской страной, которая может вести диалог и с Россией, и с Украиной. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

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В начале публичной части переговоров глава правительства Венгрии отметил, что хотел бы использовать эту возможность для обсуждения с Путиным ряда важных вопросов, в том числе важных для Европы. Он поблагодарил российского лидера за согласие на встречу в «таких тяжелых условиях».

Орбан назвал цель своего визита в Москву

«Стремительно уменьшается количество стран, которые могут поговорить и с одной, и с другой стороной конфликта. Скоро Венгрия станет единственной, видимо, страной в Европе, которая сможет говорить со всеми», — добавил Орбан.



Напомним, что Венгрия председательствует в Совете ЕС с 1 июля. 2 июля Орбан посетил Украину, где встретился с Владимиром Зеленским, а сегодня, 5 июля, прибыл в Москву. Поездку премьера уже осудили в Еврокомиссии. Там подчеркнули, что политик не согласовывал свой визит и таким образом подрывает единство Евросоюза.