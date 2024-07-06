Орбан предрек НАТО самоубийство из-за действий альянса на Украине

Подготовка Североатлантического альянса к операции на Украине грозит ему самоубийством. Об этом в статье для Newsweek заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

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По его словам, изначально блок задумывался как мирный проект.

"Но сегодня на повестке дня не мир, а война, вместо обороны - наступление. Все это противоречит основополагающим ценностям НАТО", - подчеркнул Орбан.



Он напомнил, что Венгрия присоединилась к альянсу 25 лет назад, считая его целью оборону, и с тех пор регулярно вносит свой вклад в миссии НАТО.

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Однако текущие направления действий блока у премьера вызывают сомнения.

"Сегодня все больше голосов в НАТО звучит в пользу необходимости или даже неизбежности военной конфронтации с другими геополитическими центрами силы в мире", - указал Орбан.



При этом он отметил особое положение Венгрии, позволяющее ей не участвовать в операциях альянса за пределами его территории.

Ранее Орбан на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Европе нужен мир. Жизнь в тени конфликта на Украине вызывает огромные сложности, подчеркнул политик.