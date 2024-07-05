Обзор иноСМИ: проблема украинских F-16 и «смущающие» прогнозы по нефти

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

The Telegraph: Россия уничтожит поставленные Украине F-16

Всего за три дня в июле Россия смогла нанести серьезный ущерб крошечным, потрепанным украинским ВВС, запустив дроны для наблюдения за военными аэродромами, а затем - баллистические ракеты, пишет The Telegraph. Ожидается, что ВВС Украины получат от своих европейских союзников 85 истребителей F-16 и, возможно, дюжину истребителей Dassault Mirage 2000. Но эти самолеты будут столь же уязвимы на своих базах, подчеркивает газета.

Германия, Нидерланды и США пообещали предоставить ВСУ три дополнительные батареи и несколько запасных пусковых установок систем Patriot (в дополнение к трем имеющимся на Украине). Однако этого недостаточно, подчеркивает газета. The Telegraph отмечает, что на Украине насчитывается примерно 20 крупных авиабаз, а масштаб потребностей страны в ПВО огромен.

NYT: Байден проигрывает битву с возрастом

За недели и месяцы до провала президента США Джо Байдена на дебатах несколько нынешних и бывших чиновников, а также другие люди, говорившие с Байденом за закрытыми дверями, заметили, что он все чаще выглядит сбитым с толку, вялым или теряет нить разговора. Об этом рассказала The New York Times.

Как и многие люди его возраста, 81-летний Байден не раз коверкал фразы, забывал имена и путал факты, хотя большую части времени он мог быть включенным в разговоры и ситуации. Люди, говорившие с ним недавно, рассказали NYT, что его оплошности становятся все более частыми, выраженными и вызывают все большее беспокойство. Проблемы могут быть связаны не только с возрастом, но и с изнурительным графиком Байдена, отмечает газета. За 23 дня до дебатов Байден дважды пересек Атлантический океан для встреч с иностранными лидерами, а затем вылетел из Италии в Калифорнию для сбора средств на свою предвыборную кампанию. Байден был настолько истощен перелетами в Европу, что его команда сократила запланированную подготовку к дебатам на два дня. По данным NYT, подготовка к дебатам всегда начиналась после 11 утра и Байдену каждый день давалось время для послеобеденного сна.

Хакер похитил данные о технологиях ChatGPT

В начале 2023 года хакер получил доступ к внутренним системам обмена сообщениями OpenAI (компания-разработчик ChatGPT) и похитил данные о разработке системы искусственного интеллекта. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией. По словам собеседников газеты, хакер извлек детали о ChatGPT из обсуждений на онлайн-форуме, где сотрудники рассказывали о новейших технологиях OpenAI, но не проник в сами системы, в которых компания размещает и создает свой ИИ.

Руководители OpenAI рассказали об инциденте сотрудникам во время общего собрания в апреле 2023 года. В OpenAI решили не делиться этой новостью публично, поскольку не была украдена информация о клиентах или партнерах. В компании не сочли инцидент угрозой национальной безопасности, придя к выводу, что хакер был частным лицом, не имеющим связей с каким-либо иностранным правительством. Компания также не проинформировала ФБР. У некоторых сотрудников OpenAI эта новость вызвала опасения, что Китай или другие противники США могут украсть ИИ-технологию и поставить под угрозу нацбезопасность Штатов.

Турция ужесточит правила досмотра пассажиров в аэропортах

Парламент Турции одобрил законопроект, ужесточающий правила досмотра пассажиров в аэропортах. Как пишет Habertürk, сотрудники служб безопасности аэропортов смогут досматривать вещи пассажиров на входе в терминал и при входе в зону посадки.

Досмотры будут проводиться с помощью устройств и при необходимости вручную. В случае отказа от досмотра пассажира не пустят в аэропорт и на самолет. Запрещенные предметы будут изымать. Новые правила досмотра коснутся багажа и электронных устройств.

Западные аналитики дали «смущающие» прогнозы цен на нефть

Нефтяные прогнозы трех серьезных организаций смутили мировую общественность, пишет турецкая газета Dünya. По оценкам Citi, цены на нефть упадут до 70-80 долларов уже в 2024 году и до 60-70 в 2025-м.

По данным техасской нефтяной консалтинговой компании Lipow Oil Associates, напряженность на Ближнем Востоке приведет к резкому росту цен на нефть до 90 долларов. А в Goldman Sachs оставили свой прогноз на отметке в 82 доллара. Аналитики также предупредили, что напряженность на Ближнем Востоке может вызвать перебои в поставках топлива.