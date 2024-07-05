В Еврокомиссии обвинили Орбана в подрыве единства ЕС

Премьер Венгрии Виктор Орбан не координировал свой визит в Москву с Еврокомиссией и своими действиями подрывает единство Евросоюза. Как сообщает РИА Новости, об этом на брифинге в Брюсселе заявил представитель ЕК Эрик Мамер.

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Журналисты спросили у Мамера, координировал ли Орбан с ЕК свой визит в Москву. Он ответил отрицательно, подчеркнув, что такие действия подрывают «единство и целеустремленность, которые мы должны демонстрировать».

Напомним, что Орбан прилетел в российскую столицу 5 июля. Незадолго до этого, 2 июля, премьер посещал Киев, где встретился с Владимиром Зеленским. Пресс-секретарь премьера Венгрии Берталан Хаваши подтвердил, что политик встретится с президентом РФ Владимиром Путиным. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что речь на переговорах в числе прочего пойдет и об Украине.

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Глава Евросовета Шарль Мишель ранее заявил, что Венгрия как председатель ЕС сейчас не имеет права взаимодействовать с Россией от лица Евросоюза. Верховный представитель по внешней политике и безопасности ЕС Жозеп Боррель подчеркивал, что Орбан не получал мандата от сообщества на визит в Москву, а сама поездка может проходить лишь в рамках двусторонних отношений Венгрии и России.