«Виноват сам»: в Киеве решили снести памятник советскому партизану

Городской совет Киева проголосовал за снос памятника дважды герою Советского Союза Сидору Ковпаку. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Максим Бужанский, пишет ТАСС.

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По словам парламентария, памятник расположен в парке Славы и теперь встает вопрос, как называть сам парк.

«Ковпак виноват сам, как ребенок, честное слово, служил бы себе в абвере, пил бы сейчас баварское, да? Как теперь будет называться парк, не знаю - может, Бесславный?» - написал он в своем Telegram-канале.



Во время Великой Отечественной войны Сидор Ковпак был командиром Путивльского партизанского отряда и формирования партизанских отрядов Сумской области. В апреле 1943-го Ковпак был удостоен звания генерал-майора. Подполье под его руководством провело несколько масштабных операций, в том числе Карпатский рейд.

Ранее на Украине был принят закон о декоммунизации. В его рамках осуществляется демонтаж памятников и переименование топографических объектов, связанных с советской историей. При этом на сайте Киевского горсовета появилась петиция с требованием убрать с площади Независимости даже памятник архангелу Михаилу, так как этот символ «дала Екатерина II в 1782 году».

А власти города Ровно на западе Украины заявили о том, что продадут обломки снесенного ими памятника советским солдатам и купят на эти деньги беспилотники для украинской армии.