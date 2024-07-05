«Виноват сам»: в Киеве решили снести памятник советскому партизану
Городской совет Киева проголосовал за снос памятника дважды герою Советского Союза Сидору Ковпаку. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Максим Бужанский, пишет ТАСС.
По словам парламентария, памятник расположен в парке Славы и теперь встает вопрос, как называть сам парк.
«Ковпак виноват сам, как ребенок, честное слово, служил бы себе в абвере, пил бы сейчас баварское, да? Как теперь будет называться парк, не знаю - может, Бесславный?» - написал он в своем Telegram-канале.
Во время Великой Отечественной войны Сидор Ковпак был командиром Путивльского партизанского отряда и формирования партизанских отрядов Сумской области. В апреле 1943-го Ковпак был удостоен звания генерал-майора. Подполье под его руководством провело несколько масштабных операций, в том числе Карпатский рейд.
Ранее на Украине был принят закон о декоммунизации. В его рамках осуществляется демонтаж памятников и переименование топографических объектов, связанных с советской историей. При этом на сайте Киевского горсовета появилась петиция с требованием убрать с площади Независимости даже памятник архангелу Михаилу, так как этот символ «дала Екатерина II в 1782 году».
А власти города Ровно на западе Украины заявили о том, что продадут обломки снесенного ими памятника советским солдатам и купят на эти деньги беспилотники для украинской армии.