Орбан назвал цель своего визита в Москву

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что прибыл в Россию, чтобы продолжить свою «мирную миссию». Об этом он написал в соцсети X.

В начале июля Венгрия приняла председательство в Совете ЕС, которое продлится шесть месяцев. Вскоре после этого премьер Венгрии посетил Украину и провел переговоры с Владимиром Зеленским.

Орбан рассказал, что предложил Зеленскому прекращение огня на существующей линии соприкосновения с российскими силами. По мнению Орбана, прекращение огня могло бы дать старт переговорам.

Киев отверг предложение Виктора Орбана о прекращении огня

Позже СМИ сообщили, что Орбан посетит Россию, чтобы выступить посредником между Москвой и Киевом. Глава Евросовета Шарль Мишель подчеркивал, что у Венгрии нет полномочий вести переговоры с Россией от лица ЕС. Днем в пятницу, 5 июля, Орбан прибыл в Москву.

«Мирная миссия продолжается. Следующая остановка - Москва», - написал он.

