Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл с визитом в Москву, заявил пресс-секретарь главы правительства Берталан Хаваши. Его слова приводит информационное агентство MTI, передает ТАСС.

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В российской столице, как ожидается, Орбан обсудит с президентом РФ Владимиром Путиным способы урегулирования конфликта на Украине. Хаваши отметил, что премьер прибыл в Москву «в рамках своей миротворческой миссии».

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Ранее в этот день СМИ со ссылкой на данные портала Flightaware сообщили, что в аэропорту Внуково на фоне сообщений о визите в Россию премьер-министра Венгрии приземлился самолет из Будапешта. Согласно информации, размещенной порталом, рейс HUAF281 вылетел оттуда в 08:55 и приземлился в Москве в 12:10.

Ранее венгерская сторона приняла председательство в Совете ЕС на полгода. 2 июля Орбан посетил Украину и провел переговоры с Владимиром Зеленским.