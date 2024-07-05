Самолет из Венгрии приземлился в московском «Внуково»

В аэропорту Внуково на фоне сообщений о возможном визите в Россию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана приземлился самолет из Будапешта. Об этом со ссылкой на данные портала Flightaware пишет РИА Новости.

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Согласно информации, размещенной порталом, рейс HUAF281 вылетел из Будапешта в 08:55 и приземлился в Москве в 12:10.

В начале июля Венгрия приняла председательство в Совете ЕС на полгода. Уже 2 июля Орбан посетил Украину и провел переговоры с Владимиром Зеленским. Накануне венгерские СМИ сообщили, что премьер-министр Виктор Орбан и министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто намерены 5 июля приехать в Москву.

Сам премьер-министр Венгрии, также как и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, не подтвердили и не опровергли эту информацию.

В свою очередь глава Евросовета Шарль Мишель написал в соцсетях, что Венгрия как председатель ЕС сейчас не имеет права взаимодействовать с Россией от лица Евросоюза.