В США началась масштабная акция против НАТО

В Вашингтоне проходит акция протеста в преддверии саммита НАТО, передает РИА Новости. Участники призывают к упразднению Альянса и закрытию военных баз США по всему миру.

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Участники акции собрались в большом зале пресвитерианской церкви в центре Вашингтона. С собой они принесли плакаты с надписями «Даешь сопротивление НАТО! Поддержите народную борьбу за права и освобождение», «Остановите империализм США» и «Конец войне, поддерживаемой НАТО! Закройте базы США! Военные США — вон из Африки, Азии и Латинской Америки!». Среди требований — прекращение поставок оружия Израилю и военного сотрудничества с Филиппинами.

Ранее политолог Александр Асафов назвал очень маловероятным то, что США выйдут из НАТО. Он считает, что Вашингтону будет невыгодно терять такой большой рынок сбыта оружия. Никто вообще не собирается выходить из блока, подчеркнул он. Бывший президент США Дональд Трамп считает, что все члены НАТО должны платить необходимые взносы, и только поэтому он ведет неоднозначную риторику по поводу участия страны в этом Альянсе, уверен аналитик.

Стали известны планы Трампа по НАТО после прихода к власти

До этого стало известно, что НАТО планирует на саммите военно-политического блока в Вашингтоне заключить первый договор о расширении сотрудничества с Новой Зеландией, Японией, Австралией и Южной Кореей. Соглашение будет касаться партнерства в области борьбы с дезинформацией и кибербезопасности.