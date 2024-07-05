В Киргизии обезвредили планировавшую насильственный захват власти группу

В Киргизии обезвредили группу, планировавшую захватить власть в стране насильственным способом. Об этом заявил пресс-центр Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) страны. Lenta.ru

«ГКНБ в рамках проводимых мероприятий по обеспечению безопасности граждан и защиты основ конституционного строя была пресечена противоправная деятельность деструктивной группы, которая вынашивала планы по осуществлению насильственного захвата власти», — указано в сообщении ведомства. ТАСС

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов Боливии задержали военнослужащих, причастных к провалившейся попытке государственного переворота. Всего были арестованы 10 человек. Уточнялось, что у полиции республики есть вся необходимая информация для того, чтобы раскрыть сеть заговорщиков. News.ru