Сунак вышел из штаба партии под крики «Пакуй чемоданы!»

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак уехал из штаб-квартиры Консервативной партии в центре Лондона под свист толы и крики о том, что политик должен «собирать чемоданы». Об этом сообщает телеканал Sky News.

Сунак отправился из штаб-квартир53038985ы в резиденцию премьер-министра на Даунинг-стрит. Люди кричали ему вслед: «Так будет только лучше!», «Вечеринка окончена!» и «Собирай чемоданы!»

Напомним, что 4 июля в Великобритании состоялись парламентские выборы. По данным Sky News, после подсчета бюллетеней в 647 избирательных округах лейбористы получают 412 мест в парламенте, консерваторы — 120, либеральные демократы — 71. Всего в стране 650 избирательных округов.

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Лидер партии, победившей на выборах, займет пост премьер-министра и сформирует новое правительство. Сунак подтвердил, что после окончательного подведения итогов голосования покинет свой пост. Он выступит с речью на Даунинг-стрит, а затем отправится в Букингемский дворец, чтобы передать королю заявление об отставке.