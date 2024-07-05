Армения планирует сменить своего посла в России

Армения может сменить своего посла в России Вагаршака Арутюняна, заявил на совместной пресс-конференции с членами делегации Конгресса США спикер парламента страны Ален Симонян. По его словам, которые приводит РИА Новости, кандидатура на замену уже выбрана.

Наверное, вы знаете из СМИ, что у нас скоро будет новый посол в России... Кандидатура уже представлена, и мы ждем назначения, — отметил Симонян.



Однако политик не стал разглашать имя претендента на должность посла в России. Известно, что власти страны предлагали на этот пост кандидатуру депутата парламента от правящей партии «Гражданский договор» Гургена Арсеняна. Посол Вагаршак Арутюнян занимает должность посла Армении в РФ с 2022 года.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов намекнул, что в скором времени вернется в Москву. Так, в поздравлении с 30-летием ПИР-Центра дипломат указал, что его командировка подходит к концу.

Анатолий Антонов был назначен на должность чрезвычайного и полномочного посла РФ в США в 2017 году. Кроме того, по совместительству дипломат стал постоянным наблюдателем России при Организации американских государств в Вашингтоне. Посол неоднократно выступал с критикой властей и политики Соединенных Штатов Америки, проводимой в отношении России.