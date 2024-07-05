СМИ: победа Трампа поставит перед ФРГ вопрос создания ядерного щита ЕС

Правительство ФРГ, возможно, столкнется с необходимостью принять участие в создании европейской системы ядерного сдерживания в случае победы на выборах президента США республиканца Дональда Трампа, поскольку тот неоднократно угрожал вывести США из НАТО. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на бывшего посла США в Польше (1997-2000) Дэниэла Фрида.

"Немцы действительно не хотят думать о последствиях президентства Трампа, потому что тогда встанет вопрос, должны ли они обладать собственными [силами] ядерного сдерживания", - сказал он.



Бывший дипломат добавил, что на данный момент германское правительство не хочет вести дискуссии о таком сценарии.

В то же время, по данным Politico, в германской научной среде уже начались обсуждения будущего развития системы ядерного сдерживания во всей Европе. Бывший помощник генсекретаря НАТО генерал-лейтенант (2013-2018) Хайнрих Браусс предложил странам ЕС увеличить расходы на содержание ядерного оружия в Европе.

"Это изменило бы формулу распределения средств в альянсе в [благоприятную] сторону для США, что стало бы противоречить доводам Трампа и его сторонников о безбилетнике (в лице европейских членов альянса в системе безопасности всего блока НАТО - прим. ТАСС)", - сказал он.



По информации газеты, в ведомстве канцлера ФРГ отметили, что усиление ядерных возможностей Европы потребует огромных затрат.

"Многие члены [НАТО] все еще с трудом достигают текущих целевых показателей расходов альянса", - отмечает газета.



По словам неназванного высокопоставленного чиновника НАТО, наращивание потенциала займет от 25 до 30 лет.

10 февраля Трамп во время выступления перед своими сторонниками в штате Южная Каролина рассказал об одной из встреч с лидерами стран НАТО в бытность главой американской администрации. По его словам, тогда один из зарубежных коллег спросил его, готовы ли США защитить альянс в случае якобы возможной угрозы со стороны России, если кто-то из союзников не будет платить взносы на коллективную оборону в НАТО. Трамп ответил, что не стал бы защищать такую страну и, более того, поощрял бы Россию к тому, чтобы "делать все", что ей захочется. Экс-президент не уточнил, когда и где состоялся этот разговор и кто был его собеседником.

15 марта сотрудник Института исследований проблем мира и политики безопасности при Гамбургском университете Ульрих Кюн сообщил, что в случае переизбрания Трампа ФРГ может задуматься о создании ядерного оружия. Этот вопрос также будет актуальным, если Великобритания и Франция вслед за США откажутся обеспечивать безопасность Европы с помощью своих арсеналов.

О ядерном статусе ФРГ

По Договору об окончательном урегулировании в отношении Германии, вступившему в силу 15 марта 1991 года, объединенная Германия отказывалась от атомного, биологического и химического вооружения. Ограничения зафиксированы и в других международно-правовых актах. С технологической точки зрения, учитывая научный потенциал страны, ФРГ способна производить ядерные бомбы.