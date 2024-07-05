В Киргизии обезвредили планировавшую насильственный захват власти группу

В Киргизии обезвредили группу, планировавшую захватить власть в стране насильственным способом. Об этом заявил пресс-центр Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) страны, передает ТАСС.

«ГКНБ в рамках проводимых мероприятий по обеспечению безопасности граждан и защиты основ конституционного строя была пресечена противоправная деятельность деструктивной группы, которая вынашивала планы по осуществлению насильственного захвата власти», — указано в сообщении ведомства.



По информации комитета, группа планировала дестабилизировать политическую ситуацию в стране с помощью организации массовых беспорядков, которые бы привели к гибели граждан.

В июне в Киргизии задержали двух гражданок страны, подозреваемых в сожжении государственных флагов. Уточняется, что в ночь с 29 на 30 мая в одном из сел Джалал-Абадской области задержанные умышлено сожгли флаги Киргизии, висевшие на главных воротах двух школ и вышке сотового оператора, заменив их на «белые флаги с арабским текстом».