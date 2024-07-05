Названа причина проигрыша консерваторов в Великобритании

Консервативная партия проиграла парламентские выборы в Великобритании из-за недовольства населения тем, что они сосредоточились на внешней политике, не уделяя

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должного внимания внутренним проблемам страны. Такое мнение высказал «Известиям» политолог Андрей Быстрицкий.

4 июля в Великобритании прошли парламентские выборы. Уверенную победу на них одержала Лейбористская партия, получив минимум 408 мест в парламенте. При этом Консервативная партия премьера Риши Сунака потеряет более 200 мест, в частности, места в парламенте лишилась бывший премьер Лиз Трасс.

Быстрицкий назвал такой результат консерваторов, которые были у власти последние 14 лет, ожидаемым и связанным преимущественно с внутриполитическими вопросами и сложной ситуацией в стране.

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«Радикальных поворотов во внешней политике Великобритании не будет при лейбористском правительстве. Другое дело, что лейбористы будут более аккуратны к интересам собственного населения. Ведь претензия населения к консерваторам в том, что они заняты не своей страной, а другими проблемами. В этом отношении лейбористам придется более рационально, более реалистично смотреть на проблемы внутри Англии. Косвенно это может сказаться и на внешней политике», - пояснил эксперт.



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