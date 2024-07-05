Боррель оценил вероятность контактов ЕС с Путиным

Европейский союз (ЕС) исключает возможность контактов с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил Верховный представитель Евросоюза (ЕС) по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель. Lenta.ru

«Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не получал никакого мандата от Евросовета на визит в Москву. Мы подчеркиваем, что позиция Брюсселя по конфликту на Украине исключает официальные контакты между сообществом и Путиным», — отметил политик. ТАСС

По словам главы дипслужбы ЕС, позиция Евросоюза по спецоперации России на Украине «исключает официальные контакты между ЕС и президентом России Владимиром Путиным». RT на русском