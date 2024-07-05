Знаменитый кот с Даунинг-стрит «посмеялся» над Сунаком

Аккаунт Ларри, кота-мышелова с Даунинг-стрит, высмеял проигрыш Консервативной партии на всеобщих выборах в Великобритании. Ларри появился на Даунинг-стрит в 2011 году - его забрал в резиденцию Дэвид Кэмерон, занимавший пост премьера, позже коту создали аккаунт в соцсети X.

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Лейбористская партия одержала уверенную победу выборах, прошедших 4 июля. Результаты показывают, что лейбористы получат как минимум 408 мест в парламенте, что значительно превышает показатель в 326 мест, необходимых для абсолютного большинства. Лидер лейбористов Кир Стармер станет новым премьером. Партия премьера-консерватора Риши Сунака потеряет более 200 мест, в частности, места в парламенте лишилась бывший премьер Лиз Трасс.

Аккаунт кота Ларри прокомментировал результаты Консервативной партии роликом с падающим со стола котом и шутками о Сунаке.

«Только что нагадил в ботинок Сунака, в память о старых временах…» - написал он.

