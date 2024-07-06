СМИ: Пезешкиян выиграл президентские выборы в Иране

Реформист Масуд Пезешкиян, предварительно, победил во втором туре президентских выборов в Иране, набрав 17 млн голосов. За его соперника, консерватора Саида Джалили, проголосовали 14 млн избирателей, сообщает газета Tehran Times со ссылкой на неофициальные данные подсчета бюллетеней.
По сведениям издания, явка во втором туре составила около 50% - из 61 млн избирателей, зарегистрированных в Иране, проголосовали более 30 млн человек. В первом туре президентских выборов явка составила примерно 40%, что является самым низким значением в истории исламской республики.
Согласно официальным данным, по состоянию на 04:45 мск кандидат от крыла реформистов опережает консерватора на 2 млн голосов. Как сообщил представитель избирательного штаба исламской республики Мохсен Эслами, после обработки 20,61 млн бюллетеней на 42,4 тыс. из 58,6 тыс. избирательных участков Пезешкиян набирает 11,12 млн голосов, Джалили - 9,1 млн.