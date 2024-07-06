СМИ: Пезешкиян выиграл президентские выборы в Иране

Реформист Масуд Пезешкиян, предварительно, победил во втором туре президентских выборов в Иране, набрав 17 млн голосов. За его соперника, консерватора Саида Джалили, проголосовали 14 млн избирателей, сообщает газета Tehran Times со ссылкой на неофициальные данные подсчета бюллетеней.

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По сведениям издания, явка во втором туре составила около 50% - из 61 млн избирателей, зарегистрированных в Иране, проголосовали более 30 млн человек. В первом туре президентских выборов явка составила примерно 40%, что является самым низким значением в истории исламской республики.

Согласно официальным данным, по состоянию на 04:45 мск кандидат от крыла реформистов опережает консерватора на 2 млн голосов. Как сообщил представитель избирательного штаба исламской республики Мохсен Эслами, после обработки 20,61 млн бюллетеней на 42,4 тыс. из 58,6 тыс. избирательных участков Пезешкиян набирает 11,12 млн голосов, Джалили - 9,1 млн.