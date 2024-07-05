Боррель оценил вероятность контактов ЕС с Путиным

Европейский союз (ЕС) исключает возможность контактов с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил Верховный представитель Евросоюза (ЕС) по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель, передает Reuters.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что председательство Венгрии в Совете ЕС не дает права премьер-министру страны Виктору Орбану вести переговоры с Путиным от имени всего сообщества. Таким образом он прокомментировал слухи о возможном визите главы венгерского правительства в Москву 5 июля.