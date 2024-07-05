Названа позиция по Украине победившей на выборах в Британии партии

Победа Лейбористской партии на выборах не окажет существенного влияния на поддержку Великобританией Киева. Об этом заявил профессор Лондонского университета королевы Марии Патрик Даймонд, пишет ТАСС.

4 июля в Великобритании прошли парламентские выборы. Уверенную победу на них одержала Лейбористская партия — ее члены получили 410 из 650 мандатов в Палате общин. Лидер победившей партии займет пост премьер-министра и сформирует новое правительство.

«Я не ожидаю каких-либо значимых или фундаментальных изменений. Они будут усиленно поддерживать Украину и украинское правительство. Не думаю, что выборы сами по себе будут иметь какие-либо последствия в том, что касается британской внешней политики в отношении Украины», - подчеркнул он.



При этом, по мнению британского эксперта, главные усилия нового правительства о внешней политике будут направлены на укрепление отношений с ЕС, в том числе в торговле, для устранения торговых барьеров, и в оборонной сфере.

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«В Великобритании есть понимание, что в обозримом будущем стране придется выделять больше средств на оборону и разделять это бремя с европейскими государствами. Это будет оборонное партнерство, основанное на общих ценностях и интересах», - пояснил Даймонд.



Что касается отношений с США, то политолог усомнился в том, что новое правительство продолжит стремиться заключить соглашение о свободной торговле с США, которое так и не было подписано в годы правления Консервативной партии.