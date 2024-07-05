Пранкер намекнул на провал Сунака при объявлении результатов выборов

Британский пранкер Нико Омилана развернул за спиной премьер-министра страны Риши Сунака лист бумаги с буквой L, что означает loser — «неудачник». Как сообщает телеканал Sky News, инцидент произошел, когда Сунак со сцены признавал поражение его Консервативной партии на парламентских выборах.

Напомним, что выборы прошли 4 июля. Согласно их результатам, уверенную победу одержала Лейбористская партия — ее члены получили 410 из 650 мандатов в палате общин. Теперь ее лидер Кир Стармер займет пост премьер-министра, а также сформирует новое правительство.

Во время объявления победителя в округе Ричмонд в Северном Йоркшире Сунак вышел к трибуне. Вместе с ним на сцену поднялся и пранкер — он имел на это право, поскольку тоже подавал свою кандидатуру. Во время речи политика Омилана развернул бумажку с большой буквой L.

Что известно о будущем премьере Британии

Отметим, что Сунак уже поздравил Стармера с победой. Он пообещал рассказать об окончательных результатах выборов вечером, после чего он покинет пост премьер-министра.