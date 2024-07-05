Столтенберг назвал желаемые сроки вступления Украины в НАТО

Уходящий в отставку генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду, что Украина станет членом альянса в течение десяти лет. Об этом сообщает FreiePresse со ссылкой на DPA.

Столтенбергу задали вопрос о возможном расширении альянса в ближайшие десять лет. Он ответил, что рассчитывает на «своевременный прогресс по приему Украины».

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«Я очень надеюсь, что Украина станет союзницей [по НАТО - прим.ред.]», - подчеркнул Столтенберг.



Ранее СМИ сообщили, что на саммите НАТО, который пройдет 9-11 июля в Вашингтоне, Украину не будут продвигать к членству в альянсе. По словам источника The Telegraph, Германия и США «громко предостерегли» от предложения Украине жестких сроков вступления в НАТО. Кроме того, Владимира Зеленского попросили не давить на отдельных членов альянса, чтобы те еще раз выступили в поддержку членства Киева.