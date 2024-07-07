Во Франции начался второй тур выборов в парламент

В европейской части Франции стартовал второй тур досрочных выборов в Национальное собрание (нижнюю палату парламента), утром 7 июля открылись участки для голосования. Об этом сообщает France Info.

Голосование продлится с 08:00 до 18:00 по местному времени (с 09:00 до 19:00 мск). В Париже, Лионе, Тулузе, Бордо, Марселе и Монпелье избиратели смогут проголосовать до 20:00 по местному времени (21:00 мск). В заморских департаментах голосование началось еще 6 июля и в большинстве из них уже завершилось или подходит к концу, как в случае с Новой Каледонией.

В первом туре министерство внутренних дел Франции отметило самую высокую с 1997 года явку избирателей на уровне 66,7%. По прогнозу Французского института общественного мнения (Ifop), во втором туре явка может стать даже выше (69%).

По итогам первого тура выборов во французский парламент "Национальное объединение" Марин Ле Пен заняло первое место с 33,2% голосов, тогда как партия президента страны Эммануэля Макрона "Вместе" оказалась третьей с 21%. Второе место занял альянс левых сил "Новый народный фронт" — 28,1%.