Руководитель партии в парламенте Франции «Национальное объединение» Марин Ле Пен якобы начала переговоры о присоединении к блоку «Патриоты Европы» в Европарламенте с главой блока и премьером Венгрии Виктором Орбаном, утверждают СМИ.

Партия «Национальное объединение» может в скором времени получить большинство мест на выборах во Франции, она проводит переговоры о включении в блок Орбана в ЕП, сообщили три источника Financial Times.

Орбан ответил на вопрос о возможном визите в Москву

Напомним, партия Орбана показала худший за 20 лет результат на выборах в Европейский парламент, набрав 44,6% голосов.

Газета ВЗГЛЯД изучала, почему канцлер Германии Олаф Шольц опасается прихода Ле Пен к власти во Франции.