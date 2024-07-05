Внучка основателя Disney прекратит финансирование кампании Байдена
Американский продюсер документальных фильмов, внучка соучредителя Walt Disney Эбигейл Дисней перестанет жертвовать деньги Демократической партии до тех пор, пока Джо Байдена не заменят на выборах. Об этом она сказала в комментарии для телеканала CNBC.
Дисней подчеркнула, что уважает Байдена, и он «превосходно служил своей стране». Однако она считает, что его участие в выборах сулит демократам поражение.
«В этом я абсолютно уверена. Последствия проигрыша будут поистине ужасающими», — сказала она.
Напомним, что 27 июня состоялись теледебаты Байдена и его основного оппонента — экс-президента Дональда Трампа. По данным экспресс-опроса CNN, две трети зрителей, следивших за дебатами, присудили победу в них Трампу. На фоне этого в среде демократов начались обсуждения возможной замены Байдена на выборах.
Названа дата вторых дебатов Трампа и Байдена
Накануне один из крупнейших спонсоров Демократической партии, генеральный директор Netflix Рид Хастингс призвал Байдена выйти из президентской гонки. Он считает, что президент проиграет Трампу, а потому должен уступить «энергичному лидеру-демократу».