Орбан высказался о посредничестве в переговорах РФ и Украины от лица ЕС

Венгрия осознает, что председательство в Совете ЕС не дает ей права на ведение переговоров с Россией и Украиной от имени Евросоюза, но хотела бы своими усилиями подтолкнуть стороны конфликта к заключению мира. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в утренней программе радиостанции Kossuth.

Он согласился с тем, что временное председательство в Совете "не дает права вести переговоры от чьего-либо имени".

"Но мне даже не нужен мандат, я просто посещаю те места, где идет война, которая может затронуть Венгрию, и задаю вопросы. Я сделал это на встрече с [президентом Украины Владимиром] Зеленским, спросив его, где проходит установленная им красная линия", - сказал глава правительства. "Сидя в Брюсселе, этого сделать нельзя, необходимо предпринять шаги для достижения мира", - подчеркнул Орбан.



Он считает, что Венгрия "может быть инструментом в руках тех людей, которые хотят мира". По его словам, необходимо убедить стороны конфликта вместе "пройти долгий путь, который может закончиться прекращением огня и мирными переговорами".

2 июля Орбан побывал в Киеве, где встретился с Зеленским и предложил временно прекратить огонь, чтобы подготовить переговоры с Россией. В связи с этим в европейских СМИ появились предположения о том, что 5 июля он может нанести визит в Москву. После этого председатель Евросовета Шарль Мишель заявил в Брюсселе, что ЕС не предоставлял Венгрии мандат на ведение переговоров с Украиной и Россией.