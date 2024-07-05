Лиз Трасс потеряла место в британском парламенте

Бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс потеряла место в парламенте по итогам выборов в стране. Об этом сообщает телеканал Sky News.

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Выборы в парламент Великобритании прошли 4 июля. Уверенную победу на них одержала Лейбористская партия — ее члены получили 410 из 650 мандатов в палате общин. Лидер победившей партии займет пост премьер-министра и сформирует новое правительство.

По данным телеканала, Трасс потерпела поражение в округе Юго-Западный Норфолк, который считался для нее беспроигрышным. Большинство голосов избирателей получил лейборист Терри Джерми.

Что известно о будущем премьере Британии

Напомним, что Трасс занимала должность премьер-министра Великобритании всего 44 дня — с 6 сентября по 25 октября 2022 года. Решение об отставке она приняла на фоне критики поспешно принятого экономического плана, который привел к падению фунта и кризису на рынке. Глава Банка Англии Эндрю Бейли тогда заявлял, что после решений Трасс лишь «несколько часов» отделяли страну от полного обвала финансового рынка.