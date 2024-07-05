Орбан ответил на вопрос о возможном визите в Москву

Венгерский премьер Виктор Орбан не стал подтверждать, что он планирует посетить Москву и встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным для обсуждения украинского кризиса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на эфир радиостанции Kossuth.

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В начале июля Венгрия приняла председательство в Совете ЕС на полгода. Уже 2 июля Орбан посетил Украину и провел переговоры с Владимиром Зеленским. Он рассказал, что предложил Зеленскому прекращение огня на линии соприкосновения с российскими войсками, существующей на сегодня. По мнению Орбана, прекращение огня могло бы дать старт переговорам.

Позже СМИ сообщили, что Орбан посетит Россию 5 июля. Отмечалось, что Орбан хочет выступить посредником в переговорах между Москвой и Киевом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил и не опроверг эту информацию, отметив, что у Путина в пятницу запланирован «насыщенный график». Глава Евросовета Шарль Мишель подчеркивал, что у Венгрии нет полномочий вести переговоры с Россией от лица ЕС.

В ЕС возмущены из-за возможного визита Орбана в Москву

В пятницу, 5 июля, журналисты спросили Орбана, какими будут его следующие шаги после визита на Украину.