Пашинян заявил о необходимости новой конституции для Армении

Армении необходима новая конституция, так как действующий основной закон вызывает серьезное социальное и психологическое напряжение среди граждан. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян в ходе обращения к народу по случаю Дня конституции.

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"Я убежден, что нашей стране нужна новая конституция, так как гражданин страны считает, что правящая элита создала этот текст, заявила о его принятии и фактически внедрила его. Действующий основной закон вызывает серьезное социальное и психологическое напряжение среди граждан. По известным всем стечению обстоятельств сегодня граждане республики не считают, что действующий основной закон Армении отражает их представления о правилах жизни в обществе и государстве", - сказал Пашинян



Он отметил, что важен не столько текст новой конституции, сколько метод его создания и принятия.

"Нам нужна новая конституция, которую народ посчитает тем документом, который он и создал, и принял. То что будет написано в тексте, это будет представление народа Армении о государстве и взаимоотношениях с ним", - отметил премьер.



Действующая конституция Армении была принята на референдуме 5 июля 1995 года и стала первым основным законом страны с момента обретения ею независимости в 1991 году. В 2015 году в Армении прошел референдум по внесению изменений в конституцию, которые предусматривали переход от президентской к парламентской форме правления.