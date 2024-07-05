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La Libre: Орбан не предупредил ЕС о своем возможном визите в Москву

Венгрия не предупредила другие страны Евросоюза о намерении премьера Виктора Орбана посетить Россию. Об этом пишет бельгийское издание La Libre со ссылкой на источники.

Орбан не предупредил ЕС о намерении посетить Москву
© Газета.Ru
«Согласно источникам, с которыми консультировалась Libre, Венгрия якобы не позаботилась проинформировать другие государства-члены о своем плане поездки в Москву», — говорится в сообщении издания.

По оценке издания, Будапешт таким образом попирает принцип ЕС о добрососедском сотрудничестве.

До этого газета Financial Times писала, что в Евросоюзе возмущены потенциальным визитом премьера Венгрии Виктора Орбана в Москву.

Орбан ответил на вопрос о возможном визите в Москву

При этом сам Орбан заявлял, что председательство Венгрии в Евросоюзе не дает ей мандата на переговоры по Украине, но оно может побудить стороны к началу этого пути.

Венгрия с 1 июля председательствует в Совете Евросоюза.

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