Си Цзиньпин прибыл с государственным визитом в Таджикистан

Сразу после завершения саммита ШОС председатель КНР Си Цзиньпин отправился с государственным визитом в Таджикистан, передает «МИР 24».

В Международном аэропорту Душанбе китайского лидера лично приветствовал глава республики Эмомали Рахмон. Флаги двух стран, молодые люди в национальных костюмах и почетный караул – так встречали высокопоставленного гостя. И, конечно, звучание национального инструмента, карнай, которое раздается только в добрые и радостные для страны дни.

Си Цзиньпин пробудет в Душанбе до 6 июля. Ожидается, что в рамках визита стороны подпишут ряд документов о сотрудничестве.