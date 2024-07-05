Пашинян: Армении нужна новая Конституция

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о необходимости принятия нового Основного закона. Об этом он сказал в своем обращении к народу по случаю Дня Конституции.

Действующая Конституция, по его словам, вызывает серьезное социальное и психологическое напряжение среди граждан. Люди не считают, что она отражает их представления о правилах жизни в обществе и государстве. Они видят Конституцию как документ, «созданный и внедренный правящей элитой».

Главной проблемой Пашинян назвал не только то, что написано в документе, но и то, как он был принят.

«Нам нужна новая Конституция, которая будет органически связана с народом - своим создателем», — приводит слова премьера «Sputnik Армения».



Президент Азербайджана Ильхам Алиев чуть раньше говорил, что главным условием мирного договора является внесение изменений в Конституцию Армении, поскольку в ней имеются территориальные претензии к Баку.

Ранее Пашинян поздравил президента США Джо Байдена с Днем независимости и сказал, что Ереван готов поднять уровень отношений с Вашингтоном до стратегического партнерства.