Что известно о будущем премьере Британии

Лейбористская партия уверено побеждает на всеобщих выборах в Великобритании: первые официальные результаты показали, что лейборист получат как минимум 407 мест в парламенте (абсолютное большинство), а партия премьера-консерватора Риши Сунака - лишь 112 мест. Лидер лейбористов Кир Стармер станет новым премьером, о том, кто он и к чему стремится, читайте в материале «Рамблера».

Семья и карьера

Стармер вырос в маленьком городке в графстве Суррей недалеко от Лондона. Его мать работала в государственной системе здравоохранения, а его отец был слесарем. Стармер стал первым членом своей семьи, поступившим в университет, во время учебы он помогал управлять левым журналом Socialist Alternatives

Впоследствии Стармер работал адвокатом и прокурором. С 2008-го по 2013 год он возглавлял Королевскую прокурорскую службу в должности главного гособвинителя. В 2014 году он был посвящен в рыцари за заслуги в сфере уголовного правосудия.

Лидером Лейбористской партии Стармер был избран в 2020 году, сразу после того, как она потерпела самое крупное поражение на всеобщих выборах за 85 лет, и поставил перед собой задачу сделать партию «избираемой». Как отмечает CBS News, 61-летнего политика часто критикуют за отсутствие харизмы, но его методичная миссия по возвращению лейбористов в центр британской политики сработала.

Взгляды и обещания

Публичной мантрой Стармера стало выражение «страна превыше партии». Он вытеснил из партии нескольких высокопоставленных левых политиков и перешел к центризму, отказавшись от многих традиционных обещаний лейбористов, включая увеличение подоходного налога для богатых британцев, отмену платы за обучение в университетах и национализацию большинства госслужб.

Он также подвергся критике за резкий отказ лейбористов от плана по инвестициям в зеленую энергию на более чем 35 миллиардов долларов в год и за оправдание действий Израиля в секторе Газа.

Лидер лейбористов Британии Стармер пообещал немедленные изменения

Как отмечает Politico, Стармер объясняет отказ от своей первоначальной платформы пандемией, украинским кризисом и состоянием государственных финансов. Но правда в том, что он хотел выиграть всеобщие выборы, а социалистического пути к этому в конституционной монархии нет.

По данным BBC News, после прихода к власти Стармер планирует усилить борьбу с уклонением от уплаты налогов, сократить очереди в государственных больницах, а также увеличить количество учителей и полицейских. Также он обещает улучшить отношения Британии с Евросоюзом. Стармер с восхищением отзывался о президенте США Джо Байдене, особенно о его фокусе на создании рабочих мест и инвестициях в отечественную промышленность.