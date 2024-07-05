Сразу 11 членов правительства Сунака лишились депутатских мандатов

Сразу 11 членов кабинета премьер-министра Великобритании Риши Сунака не смогли переизбраться в Палату общин британского парламента. Об этом свидетельствуют результаты прошедших 4 июля выборов.

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По их итогам Консервативная партия потерпела крупнейшее поражение в своей истории и будет вынуждена спустя 14 лет отдать бразды правления Лейбористской партии.

Так, в парламент нового созыва не попали: министр обороны Грант Шэппс, юстиции Алекс Чок, образования Джиллиан Киган, по делам культуры, СМИ и спорта Люси Фрейзер, науки, инноваций и технологий Мишель Донелан, транспорта Марк Харпер, по делам Уэльса Дэвид Дэвис, лидер Палаты общин Пенни Мордонт, парламентский партийный организатор в Палате общин (главный "кнут") Саймон Харт, госминистр по делам ветеранов Джон Мерсер, генеральный прокурор Виктория Прентис.

Отсутствие депутатского мандата закрывает для политика возможность претендовать на лидерство в партии. Обычно после поражения партии на выборах ее лидер уходит в отставку, после чего запускается процедура выборов нового главы. Сунак уже признал поражение, однако пока не обозначил своих планов в качестве лидера консерваторов.

Что известно о будущем премьере Британии

Однако, как писала 3 июля газета The Times, руководство тори хочет, чтобы Сунак продолжал оставаться ее лидером, даже несмотря на поражение. Это, по их мнению, позволит избежать хаоса и ожесточенной внутренней борьбы за пост следующего лидера тори.