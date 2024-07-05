Глава Евросовета Шарль Мишель назвал победу лейбористов в Британии исторической.

«Поздравляю Кира Стармера с исторической победой на выборах в Соединённом Королевстве. ЕС и Британия являются важнейшими партнёрами, сотрудничающими во всех сферах, представляющих взаимный интерес для наших граждан», — написал он в соцсети X.



Выборы в британский парламент состоялись 4 июля.

Что известно о будущем премьере Британии

Ранее премьер-министр Великобритании и лидер партии консерваторов Риши Сунак подтвердил, что покинет пост по итогам выборов в парламент.