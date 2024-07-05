В России может состояться первая за 13 лет встреча Эрдогана и Асада

Первая за 13 лет встреча президентов Турции и Сирии Реджепа Тайипа Эрдогана и Башара Асада может пройти в России. Об этом со ссылкой на источники в Анкаре сообщает газета Turkiye, утверждая, что переговоры могут состояться в сентябре.

Как пишет издание, в качестве места встречи рассматриваются Россия, страны Персидского залива и Ирак. Отмечается, что администрация Дамаска "ведет подготовку, ориентируясь на Ирак".

"В Анкаре хотят, чтобы процесс [подготовки встречи] проходил тихо. <…> В какой стране состоятся переговоры, станет ясно после визита президента России [Владимира] Путина в Турцию", - пишет издание.



О сроках визита российского лидера в Турцию не сообщается. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил 4 июля журналистам в Астане, что визит Путина находится в повестке, но его даты еще предстоит согласовать.

По данным Turkiye, в рамках подготовки к встрече Эрдогана и Асада будут созданы двусторонние комиссии по военным, политическим, экономическим вопросам, борьбе с терроризмом и проблеме беженцев. Основными на переговорах президентов Турции и Сирии, как отмечает издание, будут вопросы, касающиеся суверенитета Сирии, возвращения на родину беженцев, а также противодействия Рабочей партии Курдистана (РПК, запрещена Анкарой) и ее сирийскому крылу - "Силам национальной самообороны" (СНС).

Проправительственная газета Hürriyet в свою очередь сообщает со ссылкой на источники, что ожидать переговоров Эрдогана и Асада в ближайшее время не приходится. "Это займет некоторое время. Источники не ожидают встречи в краткосрочной перспективе", - пишет обозреватель издания Аблюлькадир Сельви. Он напоминает, что ранее сообщалось о возможности встречи президентов Турции и Сирии на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане 3-4 июля.

Президент Сирии Башар Асад, принимая 26 июня спецпредставителя президента РФ по сирийскому урегулированию Александра Лаврентьева, заявил, что Дамаск "открыт для всех инициатив, направленных на улучшение отношений с Турцией, если этот процесс будет основываться на уважении суверенитета и стремления сирийского государства восстановить его над всей территорией страны". 28 июня Эрдоган сообщил о готовности к восстановлению дипломатических отношений с Дамаском. Местные СМИ и обозреватели в этой связи не исключили возможности проведения в ближайшее время личной встречи Эрдогана и Асада.