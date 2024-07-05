Сунак покидает пост премьера Великобритании

Риши Сунак подтвердил, что покидает пост премьер-министра Великобритании. Об этом стало известно в пятницу, 5 июля.

Накануне в стране прошли выборы в парламент, в которых уверенную победу одержала Лейбористская партия.

— Сейчас я отправлюсь в Лондон, где расскажу о результатах сегодняшнего вечера, прежде чем покину пост премьер-министра, которому я отдал всего себя, — цитирует премьера телеканал Sky News.



Риши Сунак принадлежит к партии консерваторов. Лидер партии, победившей на выборах в британский парламент, становится премьер-министром страны и формирует правительство.

В конце апреля Сунак заявил, что Лондон продолжит предоставлять Украине военную помощь текущего уровня по крайней мере до конца десятилетия. По его словам, Великобритания планирует увеличивать расходы на оборону до 2,5 процента ВВП страны. Британский премьер отметил, что королевство выделит еще 93,6 миллиарда долларов на эти цели в период до 2030 года.

Лидер лейбористов Британии Стармер пообещал немедленные изменения

Ранее стало известно, что Риши Сунак объявил о предоставлении Украине крупнейшего пакета военной помощи за все время проведения спецоперации. Премьер-министр обещает поставки оборудования, включая 400 транспортных средств, 1,6 тысячи единиц оружия и четыре миллиона патронов, а также 500 миллионов фунтов стерлингов на финансирование.