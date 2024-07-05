Пока вы спали: отставка министра обороны Британии и мошенничество с новой валютой

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Министр обороны Британии уйдет в отставку

Министр обороны Британии Грант Шэппс потерял место в парламенте в результате парламентских выборов, которые проходят в стране, сообщает «Газета.ру».

Шэппс набрал 16 тысяч голосов в своем избирательном округе — однако победу в нем одержал соперник Шэппса, член партии лейбористов Эндрю Льюин, набрав почти 20 тысяч голосов.

Экзитполы показали уверенную победу лейбористов во главе с Киром Стармером на парламентских выборах в Британии.

Мизулина попросила Генпрокуратуру проверить комика Гудкова

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина намерена обратиться в Генеральную прокуратуру России с просьбой проверить Александра Гудкова, сообщает РИА Новости.

По ее словам, комик намерен показывать в 52 регионах свое шоу. При этом он «высказывался против СВО, призывал донатить на ВСУ, заявлял, что ему стыдно родиться 24 февраля и пародировал песню «Я русский», чем оскорбил людей по признаку принадлежности к русской нации».

«Почему этот деятель до сих пор не признан иноагентом?», — задалась вопросом Мизулина.



Мошенники начали использовать новую валюту Telegram Stars

Мошенники активно используют новую валюту Telegram Stars, чтобы украсть ценные данные, сообщают «Известия».

Она появилась в мессенджере и предназначена для оплаты покупок в ботах и приложениях. Злоумышленники заранее начали распространять объявления о продаже валюты в обход площадок App Store и Google Play. При этом аферисты обещают выгодные условия.

Основной целью киберпреступников стали личные данные пользователей, включая доступ к криптокошельку Telegram Wallet.

Бизнесмены из ЕС заявили о желании продолжить торговые отношения с Россией

Торговые представители России в ФРГ, Бельгии и Испании говорят, что сокращение товарооборота между РФ и ЕС стимулирует европейский бизнес продолжать поиски путей для новых контактов с Россией, сообщает «Газета.ру».

Как заявил торгпред от Испании Вахтанг Мосашвили, местный бизнес недоволен ограничениями против Москвы.

Временно исполняющий обязанности торгового представителя в Бельгии Андрей Смирнов указал, что местные предприниматели в личных беседах утверждают, что желают скорейшее окончание антироссийских санкций.

В США заявили о планах Трампа потребовать от Зеленского заключить мир с Россией

Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что кандидат в президенты США Дональд Трамп в случае победы на выборах потребует от Владимира Зеленского заключить мир с Москвой, сообщает «Газета.ру».

По его мнению, Трамп может выступить с подобным требованием не позднее инаугурации 20 января 2025 года.

Политик пригрозит Зеленскому худшими условиями, если он будет тянуть с мирным урегулированием конфликта.