Мужчина переспал с 75 партнерами за 21 день и заразил всех оспой обезьян

Исследование вспышки оспы обезьян, начавшейся в Ирландии в 2022 году, выявило мужчину, который активно распространял инфекцию. Об этом сообщает издание RTE.

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Согласно результатам исследования, опубликованным в научном журнале The Irish Medical Journal, с мая 2022 года по май 2023 года в Ирландии оспу обезьян нашли у 229 человек. Каждый десятый из них попал в больницу.

В среднем у пациентов было два сексуальных партнера в течение 21 дня перед заражением. Лишь один из пострадавших за этот срок успел переспать с 75 людьми. Все они заразились оспой обезьян.

В исследовании отмечается, что 46 процентов пациентов оказались младше 35 лет. Максимальный возраст зараженных составлял 68 лет. Две трети пациентов были уроженцами Ирландии, чуть меньше трети приехали из Латинской Америки.

Вспышка оспы обезьян в Ирландии достигла пика летом 2022 года, после чего количество случаев заражения резко сократилось.

Оспа обезьян — это вирусное заболевание, которое сопровождается характерными высыпаниями на теле. Ею можно заразиться через прямой контакт и воздушно-капельным путем. Первое заражение было выявлено 7 мая 2022 года у британца, который вернулся из Нигерии. После этого были зафиксированы заражения в ряде других стран.

Как сообщал врач-эпидемиолог Виктор Ларичев, инфекцию можно опознать по главным симптомам — лихорадке и высыпаниям. Он добавил, что сыпь может появиться в любом месте на теле.