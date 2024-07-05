СМИ: партия Макрона заставила его исчезнуть с глаз публики

Президент Франции Эммануэль Макрон перестал появляться на публике из-за опасений его партии «Возрождение» по поводу влияния негативного образа лидера на результат парламентских выборов.

Об этом пишет Politico со ссылкой на анонимного члена партии.

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По данным издания, Макрон не появлялся на публике за пределами международных мероприятий уже почти две недели.

«И не то чтобы он услышал нас по своей воле, ему попросту пришлось послушаться. Он недооценил то, насколько обществу отвратительна его личность», — сказал аноним.



Ранее партия «Нацобъединение» победила в первом туре выборов во Франции.

Позже политолог Евгений Михайлов рассказал в беседе с RT, что первый тур выборов во Франции показал реальное преимущество партии Марин Ле Пен над коалицией Макрона.