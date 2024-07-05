В Киеве раскрыли, что заставило Зеленского говорить о мире с РФ

Последнее заявление Владимира Зеленского о возможном завершении конфликта с Москвой связаны с поражениями на фронте и все меньшей поддержкой извне и внутри Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление депутата Верховной рады Александра Дубинского, который находится под стражей по подозрению в государственной измене.

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По его словам, слова Зеленского можно объяснить тем, что «власть оказывается уже не на гребне волны, которую сама и разогнала, а под ним, и вынуждена быстрее грести к берегу, чтобы попытаться закончить войну на своих условиях, а не по указанию извне, или <...> в результате поражения», — сказал народный избранник.



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Парламентарий указал на поражение на фронте, недовольство украинцев, истечение срока полномочий Зеленского, высокие шансы кандидата-республиканца, экс-президента США Дональда Трампа на победу на выборах и снижение поддержки Украины в Европе.

Дубинский указал, что самомнение Зеленского не позволит тому сделать реальные шаги на пути к мирному соглашению. Максимум он может объявить выборы президента до перемирия, чтобы снять с себя ответственность «за то, что натворил». А условием объявления этих выборов будут не условия мира, а гарантии его личной безопасности.

Ранее Зеленский заявлял о нежелании затягивать конфликт и подготовке плана его завершения в 2024 году. До этого он рассказал, что Украина не против посреднических переговоров с Россией.