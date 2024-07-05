Министр обороны Британии уйдет в отставку

Глава министерства обороны Британии Грант Шаппс потерял место в парламенте в ходе нынешних парламентских выборов, которые проходят в стране. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на данные центрального избирательного комитета.

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Шаппс, член Консервативной партии, набрал 16 тысяч голосов в своем избирательном округе — однако победу в нем одержал соперник Шаппса, член партии лейбористов Эндрю Льюин, набрав почти 20 тысяч голосов.

В Британии стартовали внеочередные парламентские выборы

До этого Кир Стармер вместе с Партией Лейбористов одержал победу на выборах в парламенте Британии — как лидер партии, Стармер теперь должен стать новым премьер-министром страны.

Экзитполы трех крупнейших телеканалов страны показали уверенную победу лейбористов во главе с Киром Стармером на парламентских выборах в Британии.

Неофициальные данные единого экзитпола сообщают, что партия лейбористов получит до 410 голосов в британском парламенте, таким образом набирая уверенное большинство. На данный момент правящая Консервативная партия рассчитывает получить только 131 место в парламенте, показав резкое и значительное ухудшение своего положения.

Ранее российский посол назвал неожиданными досрочные выборы в Британии.