Директор Канадской службы безопасности и разведки (CSIS) Дэвид Виньо уходи в отставку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра общественной безопасности Доминик Леблан.

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Леблан выразил признательность Виньо за его долголетнюю преданность служению канадцам и пожелал ему успехов в следующей главе жизни.

Новый руководитель CSIS пока не назначен, и точная дата ухода Виньо не уточнена.

Виньо возглавил CSIS в июне 2017 года, а сама служба была основана в 1984 году.

Канадская служба разведки и безопасности (Canadian Security Intelligence Service, CSIS) — национальная служба разведки Канады. Отвечает за сбор, анализ, передачу и распространение сведений секретного характера об угрозах национальной безопасности Канады и проведение секретных и открытых операций в Канаде и за ее пределами.

Главное управление находится по адресу Огилви-роуд, 1941 в Оттаве (Онтарио). Слуюжа в лице Министра общественной безопасности отчитывается перед парламентом, а также контролируется системой Федерального суда, главным инспектором и Секретной разведывательной группой анализа, говорится на сайте ведомства.

Ранее канадец стал первым кандидатом в истории страны, набравшим ноль голосов на выборах.