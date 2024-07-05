$88.12+0.1794.98+0.40
Почта

Байден допустил абсурдную оговорку, назвав себя чернокожей женщиной

Президент США Джо Байден в интервью филадельфийскому радио WURD дал повод подумать, что считает себя чернокожей женщиной.

Байден оговорился и назвал себя чернокожей женщиной
© РИА Новости / Стрингер
«Я горд, как я сказал, быть первым вице-президентом, первая чернокожая женщина… служить вместе с чернокожим президентом», — цитирует американского лидера РИА Новости.

Байден признался в суицидальных мыслях

Как отметили в агентстве, Байден имел в виду, что занимал должность вице-президента во время правления афроамериканца Барака Обамы, а когда сам стал президентом, назначил на этот пост темнокожую Камалу Харрис.

Ранее в CNN заявили, что следующие 48 часов будут иметь решающее значение для карьеры Байдена.

Также в The Wall Street Journal заявили, что 80% американцев считают Байдена слишком старым для исполнения обязанностей.

В мире
Джозеф Байден
Барак Обама