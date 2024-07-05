Трамп обратился к Байдену с радикальным предложением

Бывший президент США Дональд Трамп предложил действующему главе Белого дома Джо Байдену провести дебаты без правил. Об этом он написал в социальной сети Truth.

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«Давай проведем новые дебаты, но на этот раз никаких правил. Всеобъемлющая дискуссия, только мы вдвоем на сцене, обсудим будущее нашей страны», — заявил он.



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По мнению политика, огромные рейтинги первых дебатов означают, что новый формат станет еще более успешным у зрителей. При этом выступление без модерации позволит Байдену подробнее ответить на острые вопросы и развеять все сомнения сопартийцев и избирателей в своих способностях, заявил Трамп. Также бывший президент США назвал такой формат отличным тестом для себя самого.