Байден дал понять, что не собирается выходить из предвыборной гонки

Президент США Джо Байден, добивающийся переизбрания, дал понять, что не собирается выходить из предвыборной гонки. Его высказывания приводят журналисты пресс-пула Белого дома.

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Байден в четверг выступил на Южной лужайке Белого дома перед ветеранами и членами их семей по случаю Дня независимости США. После выступления один из присутствовавших обратился к президенту с призывом продолжать предвыборную борьбу, заявив, что сторонники нуждаются в нем.

Байден прошел медосмотр после провала на дебатах

"Я с вами. Я никуда не ухожу", - заявил в ответ глава государства.



Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Трамп уже набрал необходимое количество голосов делегатов для выдвижения кандидатом от республиканцев на пост главы государства. Байден, баллотирующийся на второй срок, заручился поддержкой достаточного числа делегатов от Демократической партии. Кандидатуры будут утверждены партийными съездами позднее летом.