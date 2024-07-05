В США раскрыли, что Трамп уготовил Зеленскому
Бывший американский лидер Дональд Трамп в случае победы на выборах потребует от Владимира Зеленского заключить мир с Россией, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление экс-аналитика ЦРУ Ларри Джонсона.
По его словам, это должно произойти не позднее инаугурации 20 января 2025 года. Экс-президент намерен полностью отрезать Киев от финансирования. Как считает эксперт, Трамп поставит Украине условия по предоставлению политического убежища Зеленскому. После 20 января Вашингтон бросит главу государства на произвол судьбы в ожидании переворота.
Трамп дал обещание по вопросу украинского конфликта
Не исключено, что Зеленский может принять предложение Трампа в страхе за свою жизнь.
«Зеленский очнется и поймет: «Он [Трамп] навел на меня пушку, и мне придется расстаться с кошельком». И он [Зеленский] с радостью расстанется с кошельком, лишь бы не расстаться с жизнью. Не думаю, что он самоубийца», — подчеркнул Джонсон.