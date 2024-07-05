В США раскрыли, что Трамп уготовил Зеленскому

Бывший американский лидер Дональд Трамп в случае победы на выборах потребует от Владимира Зеленского заключить мир с Россией, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление экс-аналитика ЦРУ Ларри Джонсона.

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По его словам, это должно произойти не позднее инаугурации 20 января 2025 года. Экс-президент намерен полностью отрезать Киев от финансирования. Как считает эксперт, Трамп поставит Украине условия по предоставлению политического убежища Зеленскому. После 20 января Вашингтон бросит главу государства на произвол судьбы в ожидании переворота.

Трамп дал обещание по вопросу украинского конфликта

Не исключено, что Зеленский может принять предложение Трампа в страхе за свою жизнь.